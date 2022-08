Veja o sepultamento que ocorre nesta terça-feira em Arapongas

Da Redação

O velório acontece na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta terça-feira (9) em Arapongas:

Maria Rodrigues da Silva, 87 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem nesta terça em Apucarana:

Maria Cattarin Onofre, 86 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério da Saudade.

Maria Aparecida Putinati de Freitas, 70 anos, velada na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Esmeraldo Santos de Oliveira Sampaio, 73 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Aparecida Domiciano de Alcantara, de 71 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9h de quarta-feira (10), no Cemitério Cristo Rei.

