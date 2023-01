Da Redação

O velório ocorre na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta terça-feira (17) em Arapongas:

Pedro Baldrich, de 88 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento acontece às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Efigênia Alves de Carvalho, de 92 anos. O velório acontece na Capela de Rosário do Ivaí e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí; horário não divulgado.

Valdir Alves de Sousa, de 40 anos. O velório acontece na Capela de Borrazópolis e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério de Borrazópolis.

Quitéria Arlinda da Silva, de 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Cristo Rei.

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

