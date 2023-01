Veja o sepultamento que ocorre nesta sexta-feira (6) em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ato fúnebre acontece na capela do Prever

Veja o sepultamento que ocorre nesta sexta-feira (6) de Arapongas:

continua após publicidade .

Marly Aparecida Nicastro da Silva, de 66 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Aparecida Borges, de 62 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Jandaia do Sul e no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; horário não divulgado.

continua após publicidade .

Maria Meloquero Cintra, de 81 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Kaloré e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Kaloré; horário não divulgado.

Nildelce Ribeiro Pedro Barbosa, de 38 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Bom Sucesso e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Bom Sucesso; horário não divulgado.

Terezinha Vieira Borges da Costa, de 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana; o corpo será levado para o Ângelus Crematório, em Maringá.



continua após publicidade .

Maria Montanari Bermudes, de 96 anos. O velório acontece em residência e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério do Pirapó.

Haroldo Albrecht, de 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News