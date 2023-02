Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Conforme o Prever Arapongas, há apenas um sepultamento previsto para esta sexta-feira

Veja o sepultamento que ocorre nesta sexta-feira (3) em Arapongas:

continua após publicidade .

Neuza Aparecida Mazeika, de 73 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região:

Tamires Aparecida de Souza Vaz, de 35 anos, está sendo velada na Capela Central. O sepultamento acontece às 14 horas, no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade .

Antônio Francisco Cardoso, 94 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Neuza Alves de Oliveira Tiburcio, de 66 anos, está sendo velado na Rua Olavo Bilac, nº 526, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 09 horas.

As informações dos velórios e sepultamentos são divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Siga o TNOnline no Google News