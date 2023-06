As informações são do Prever Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja o sepultamento que ocorre nesta sexta-feira (2) em Arapongas, norte do Paraná:

continua após publicidade

Laércio de Oliveira Araújo, de 59 anos. O velório dele acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

João Lopes, 81 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade

Helga Eliane Mihara, 68 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Maria Senhorinha da Silva Teodoro, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.



Francisco Ribeiro dos Santos, 84 anos, está sendo velado na Capela Central. O sepultamento, no entanto, será às 13 horas, no Cemitério de Califórnia.

José Avelino de Souza, 73 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está marcado para às 09 horas deste sábado (3), no Cemitério Municipal Cristo Rei.



Siga o TNOnline no Google News