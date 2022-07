Veja o sepultamento que ocorre nesta segunda-feira em Arapongas

Da Redação

O velório ocorre na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta segunda-feira (11) em Arapongas:

Sebastião Alves de Oliveira Filho, 79 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana nesta segunda-feira:

Maria de Jesus da Silva, 53 anos, velada na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério de Marilândia do Sul.

Tereza Fernandes Norbiato, 91 anos, velada na Capela Mortuária de Rio Bom. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Rio Bom.

Elias Zielinski, 51 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério da Saudade.

Aparecida Valadares, 65 anos, velada na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 11h no Cemitério Portal do Céu.

Maria Otalia dos Santos, 92 anos, velada na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento acontece no Cemitério de Mauá da Serra.

