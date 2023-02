Da Redação

Até o momento, há apenas um sepultamento previsto para ocorrer em Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta segunda-feira (20) em Arapongas:

Ocildo Lanssoni, de 88 anos. O corpo dele é velado na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos ocorridos nesse fim de semana em Apucarana e região:

Delaide Serena, de 99 anos. O corpo dela foi velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento ocorreu às 15h desse domingo (19), no Cemitério Cristo Rei.

Vicentina Aparecida de Oliveira, de 62 anos. Ela foi velada na Capela do Jardim Colonial. O sepultamento aconteceu às 9h deste domingo (19), no Cemitério Cristo Rei.

Odair Pereira, de 52 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária de Bom Sucesso. O corpo dele foi sepultado no Cemotério do município no último sábado (18).

Hermes Gonçalves, de 64 anos. O corpo dele foi velado na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento, por sua vez, aconteceu às 16h de sábado (18), no Cemitério Portal do Céu.

Laurindo Garcia, de 78 anos. O velório ocorreu na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O corpo dele foi sepultado no sábado (18), em Jandaia do Sul.

Marcia Cristina Franzin, de 54 anos. Ela foi velada no salão da Igreja São José. O sepultamento aconteceu às 12h de sábado (18), no Cemitério de Marilândia do Sul.

Maria do Carmo Onório, de 80 anos. O velório aconteceu na Capela Mortuária Central de Apucarana. Ela foi velada às 10h de sábado no Cemitério da Saudade.

