Veja o sepultamento que ocorre nesta quinta-feira em Arapongas

O velório acontece na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta quinta-feira (28) em Arapongas:

Clarice Zias da Silva, 87 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem nesta quinta-feira em Apucarana e região:

Maria Aparecida da Silva, 69 anos, velada na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Portal do Céu.

Hamilton Jesus de Paula, 65 anos, velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério da Saudade.

José de Lima Camargo, 70 anos, velado na Capela de São Pedro do Ivaí. O sepultamento acontece no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

