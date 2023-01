Da Redação

O velório ocorre na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta quinta-feira (12) em Arapongas:

Elvio Carmelo, de 74 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento está previsto para ocorrer às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região na quarta-feira (11):

Felizarda Godoi do Prado, 85 anos. Velada na Capela Central. O sepultamento ocorreu às 13 horas no Cemitério Cristo Rei.

Jair de Moura Guimarães, 51 anos. O velório aconteceu na Capela de São João do Ivaí. O sepultamento ocorreu às 17 horas no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

Moacir Alves de Souza, 60. O velório aconteceu na Capela Municipal de Novo Itacolomi. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.

Joaquina Ana de Paula da Silva, 88 anos. Velada em residência. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.



Antônio Fernandes Neto, 71 anos. Velado na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

