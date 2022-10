Veja o sepultamento que acontece nesta terça-feira em Arapongas

Da Redação

O velório acontece na capela do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que acontece na terça-feira (11) em Arapongas:

Severino Pereira Chaves, de 86 anos. O velório acontece na capela do Prever e o sepultamento ocorre às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem em Apucarana e região nesta terça:

Josué de Oliveira Sousa, de 75 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Rio Branco e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Rio Branco.

Jorge Dias de Almeida, de 96 anos. O velório acontece na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Crislaine Florencio dos Santos, de 38 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o velório ocorre às 14h no Cemitério Cristo Rei.

Anselmo Rosa, de 71 anos. O velório acontece na Capela da Vila Reis e o sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Cristo Rei.



Sebastião Soares da Silva, de 62 anos. O velório acontece na Capela de Bom Sucesso e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Bom Sucesso; horário não divulgado.

Odilau Constantino da Silva, de 74 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento ocorre às 9h no Cemitério Cristo Rei.

