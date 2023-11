Sepultamento será no Cemitério Municipal de Arapongas

Veja o sepultamento deste domingo (5) de Arapongas, norte do Paraná:

Manoel Honório de Lima, 86 anos. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Denise Rose de Carvalho, 36 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento vai acontecer às 11 horas no Cemitério Cristo Rei.

Benedita Leonor Biasoti da Silva, 74 anos. O velório vai acontecer na Capela de Cambira. O sepultamento será no Cemitério Municipal.

Alexandre Menegassi Neto, 74 anos. O velório acontece na Capela de Bom Sucesso. O enterro será realizado no Cemitério Municipal.

João Keller, 81 anos. O velório ocorre na Capela de Kaloré. O sepultamento será no Cemitério Municipal.

Maria Jacy de Lima, 61 anos. O velório acontece na Capela de Grandes Rios. O sepultamento vai acontecer no Cemitério Municipal.

