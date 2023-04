Veja o sepultamento desta sexta-feira (14) de Arapongas

Da Redação

O ato fúnebre ocorre na capela do Prever, em Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta sexta-feira (14), em Arapongas, norte do Paraná:

Edson Lopes Alves. A idade dele não foi divulgada. O velório acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Jaqueline Petter, 38 anos. O velório acontece no salão do reino, localizado na Rua Carlos Simeão. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria Tereza dos Santos, 69 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 15 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

As informações dos velórios e sepultamentos que ocorrem na Cidade Alta e região são divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

