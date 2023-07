O velório ocorre na capela do Prever

Veja o sepultamento desta segunda-feira (3) de Arapongas, norte do Paraná:

Leonice Lopes Dario, de 61 anos. O velório dela acontece na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana e região:

Suzete Yumi Ueda, 55 anos. O velório será realizado na Capela Central. O sepultamento às 15:00 no Cemitério Cristo Rei.

Maria Angelina Bovo Verona, 89 anos. O velório acontecerá na Capela Central a partir das 08:30. O sepultamento será às17:00 no Cemitério Cristo Rei.

José Rivaldo de Gois, 77 anos. O velório será na Capela Municipal de Terra Roxa. O sepultamento no Cemitério Municipal de Terra Roxa.



Marcos Antônio dos Santos, 57 anos. O velório acontecerá na Capela Municipal de Grandes Rios e o sepultamento no Cemitério Municipal de Londrina.

