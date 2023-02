Veja o sepultamento desta quinta-feira (23) de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As informações são do Prever Arapongas

Veja o sepultamento que ocorre nesta quinta-feira (23) em Arapongas:

continua após publicidade .

Ângela Maria Martins da Silva, de 60 anos. O velório dela ocorre na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorrem na quarta-feira (22):

Ana Maria Custódio dos Santos, de 76 anos. O velório dela aconteceu na capela do Prever. O sepultamento, por sua vez, ocorreu às 10h no Cemitério Municipal Arapongas.

continua após publicidade .

Sebastião Luiz Rizzato, de 49 anos. O corpo dele foi velado na capela do Prever. O sepultamento ocorreu às 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News