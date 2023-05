Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A informação é do Prever Arapongas

Veja o sepultamento desta quarta-feira (24) de Arapongas, norte do Paraná:

continua após publicidade .

Jaison Lindomar da Silva, de 30 anos. O velório ocorre na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 16h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos que ocorreram na terça-feira (23):

Lázaro Cortez, de 82 anos. O velório aconteceu na capela do Prever; o sepultamento ocorreu às 10h de terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade .

Luzia Moreno do Prado, de 77 anos. Ela foi velada na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 9h30 de terça-feira (23), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Cícero Pereira de Almeida, de 62 anos. O velório também ocorreu na capela do Prever; o sepultamento aconteceu às 9h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News