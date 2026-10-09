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Veja o que abre e fecha em Arapongas no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Repartições públicas e estabelecimentos comerciais terão horários especiais na segunda-feira (12)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o que abre e fecha em Arapongas no feriado de Nossa Senhora Aparecida
Autor Foto: Robefrto Dziura Jr/AEN

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), vai alterar o funcionamento de repartições públicas, comércio e serviços em Arapongas. A data também marca o Dia das Crianças. Confira o que abre e fecha no município durante o período.

Comércio

O comércio de Arapongas funciona nesta sexta-feira até as 18h. No sábado (10), o atendimento também será realizado até as 18h. No domingo (11) e na segunda-feira (12), feriado, as lojas estarão fechadas.

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Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial ao público na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários para consultar saldos, extratos, fazer transferências e realizar outros serviços disponíveis.

Prefeitura

O Paço Municipal de Arapongas ficará fechado na segunda-feira (12). O expediente será retomado na terça-feira (13), a partir das 8h.

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Saúde

Os atendimentos serão mantidos normalmente na segunda-feira (12) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, no Jardim Caravelle, e no 24h Alberto Esper Kallas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará normalmente.

O plantão odontológico estará disponível durante o fim de semana e na segunda-feira, das 7h às 11h, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado no 24h.

Os três Prontos Atendimentos 18h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a sede da Secretaria Municipal de Saúde seguirão o calendário de funcionamento do Paço Municipal, com retorno dos atendimentos conforme a retomada do expediente.

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Educação

Conforme o Calendário Escolar, não haverá aulas na Rede Municipal de Ensino na segunda-feira (12) nem na terça-feira (13), em razão do feriado e da comemoração do Dia do Professor.

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) retomam as atividades normalmente na quarta-feira (14), assim como a sede da Secretaria Municipal de Educação.

Segurança

Os serviços de segurança funcionarão normalmente durante a segunda-feira (12), sem interrupção em razão do feriado.

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Serviços públicos

A coleta seletiva e a coleta de lixo doméstico serão realizadas normalmente em Arapongas, sem interrupção durante o feriado.

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ARAPONGAS BANCOS comércio Dia das crianças feriado Nossa Senhora Aparecida SAÚDE SERVIÇOS
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