Veja o que abre e fecha em Arapongas no feriado de Corpus Christi

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O feriado do Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (4), promoverá mudanças no funcionamento de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e serviços estaduais em Arapongas. Enquanto serviços administrativos e o comércio convencional suspendem as atividades, setores essenciais de saúde e segurança pública manterão plantões para atender a população.

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Comércio

O comércio de Arapongas fecha nesta quinta-feira (4), mas funciona sexta-feira (5) e sábado (6), das 9 às 18 horas;

Supermercados

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Os supermercados também funcionam neste feriado, alguns em horário normal e outros em horário reduzido;

Bancos

Os bancos não funcionam nesta quinta-feira (4), retomando os atendimentos na sexta-feira (5);

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Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal de Arapongas ficará fechada de quinta-feira (4) a domingo (7) e reabre na segunda-feira (8);

Educação

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As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) não funcionarão no Corpus Christi, nem na sexta-feira (5), retornando na segunda-feira (8);

Saúde

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funciona normalmente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192;

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As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão fechar quinta-feira (4) mas funciona sexta-feira (5).

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Órgãos estaduais

COLÉGIOS ESTADUAIS E SEED – Não haverá aula nos colégios estaduais, nem atendimento na Secretaria de Educação (Seed), tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira.

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COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar estarão fechados durante o feriado prolongado (quinta e sexta-feira). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br. Os atendimentos presenciais retornam na segunda-feira (8).

COPEL – O atendimento presencial estará indisponível na quinta-feira em todo o Estado. Na sexta-feira, todas as unidades abrirão normalmente. No feriado, é possível acessar serviços diversos pelo atendimento online: por meio do aplicativo da Copel; agência virtual; telefone (0800 51 00 116) e WhatsApp (41 3013-8973).

DETRAN – As centrais de atendimento do Detran estarão fechadas durante todo o feriado prolongado. É possível buscar os serviços de modo virtual, pelo site ou pelo aplicativo Detran Inteligente.

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HOSPITAIS PÚBLICOS – Funcionamento normal.

HEMEPAR – O funcionamento das unidades do Hemepar durante o feriado irá variar de acordo com o município. Confira a programação.

POLÍCIA CIVIL – As Centrais de Flagrante atuarão em plantão ininterrupto. As demais delegacias funcionarão em esquema de sobreaviso e plantão de acordo com a demanda de cada comarca.



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POUPATEMPO PARANÁ – As unidades do Poupatempo Paraná estarão fechadas na quinta-feira e funcionarão normalmente na sexta-feira.

PROCON – O Procon-PR não terá expediente ao público durante o feriado (quinta e sexta-feira), mas os consumidores podem acessar os serviços de maneira virtual, pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.

RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas para atendimento presencial na quinta e sexta-feira. Na sexta-feira (5), estará disponível o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), das 7h às 19h, pelos números (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

SANEPAR – Todas as Centrais de Relacionamento estarão fechadas apenas na quinta-feira, reabrindo na sexta-feira. Serviços emergenciais como religação de água, consertos de vazamentos de água e esgoto e verificação de falta d’água seguirão em funcionamento.Clientes podem solicitar serviços nos canais online durante o feriado: WhatsApp (41 99544-0115); telefone (0800 200 0115); e-mail (atendimentoaocliente@sanepar.com.br); site e aplicativo Minha Sanepar para Android e IOS.