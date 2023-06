As informações são do Prever

Veja o falecimento desta segunda-feira (12) de Arapongas, norte do Paraná:

Anibal da Costa, de 71 anos. O velório ocorre na capela do Prever; o sepultamento está previsto para as 08h30 desta terça-feira (13), no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamentos de Apucarana em região:

José Ângelo Paião, 69 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será realizado às 15 horas, no Cemitério da Saudade.

Manoel Rosa Soares, 80 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 16:30, no Cemitério Portal do Céu.

Vicentina de Jesus Rodrigues, 79 anos. O velório está acontecendo na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 10 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.



Reginaldo da Silva Inglês, 32 anos. O homem está sendo velado na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Mauá da Serra; horário não informado.



Aurora Vilas Boas, 79 anos. O velório é realizado na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério de Jandaia do Sul; horário não informado.

