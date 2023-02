Da Redação

A informação do sepultamento são do Prever Arapongas

Veja o falecimento desta quarta-feira (08) de Arapongas:

Adélia de March Garanhani, de 87 anos. O corpo dela é velado na capela do Prever. O sepultamento está previsto para as 9h desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Sepultamento que ocorre em Apucarana:

Ana Gonçalves Pereira Leite, 79 anos. O velório acontece na Capela Central; o sepultamento será realizado às 09 horas, no Cemitério Portal do Céu.

