Veja fotos da cadeia de Arapongas que será demolida nesta sexta-feira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas viverá um momento histórico nesta sexta-feira (29), a partir das 10 horas, quando será realizada a demolição da Cadeia Pública do município. Instalada na Rua Tucanos, em área central da cidade, a unidade prisional foi palco de inúmeras rebeliões e fugas em massa de presos ao longo das últimas décadas. Protestos de familiares de detentos eram comuns, principalmente por conta da superlotação e das más condições das celas.

continua após publicidade .

fonte: TNonline Equipamentos e mobiliário foram retirados durante a semana

A demolição, que contará com a presença do prefeito Sérgio Onofre (PSC) nesta sexta-feira, é comemorada por moradores da região. A Prefeitura já anunciou que pretende transformar o local em uma praça pública, como forma de retribuição à população pelos anos de transtornos. No entanto, o projeto depende de uma série de questões, começando pela aquisição ou cessão do terreno, que pertence ao Estado.



continua após publicidade .

Leia mais: Furtos e roubos diminuem e homicídios crescem em Arapongas

Após a retirada de equipamentos e mobiliários pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), funcionários da Prefeitura de Arapongas começaram nesta quinta-feira (29) o trabalho de preparação para a demolição das paredes, com a remoção de telhas e madeiramento, que serão reaproveitados.

Com a preparação da demolição, pela primeira vez, é possível ter acesso a imagens das celas. Registros fotográficos feitos nesta quinta-feira mostram o retrato do abandono e as péssimas condições estruturais do prédio, que motivaram muitas das rebeliões e fugas.

continua após publicidade .

fonte: TNonline Celas em péssimas condições eram alvo de reclamações





Com capacidade para 38 presos, a Cadeia Pública de Arapongas chegou a abrigar mais de 200 detentos. A demolição das antigas celas foi anunciada nesta semana pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas, quando a unidade foi oficialmente fechada com a transferência dos últimos internos para Penitenciária Estadual de Londrina (PEL).

continua após publicidade .

fonte: TNonline Presos de Arapongas agora serão encaminhados para Rolândia até conclusão das obras de CDP

fonte: TNonline Funcionários da Prefeitura de Arapongas retiram telhas e madeiramento antes da demolição

continua após publicidade .

A partir de agora, pessoas que forem presas em Arapongas serão encaminhadas para a Cadeia de Rolândia até que o município conclua a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP). A obra, localizada na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI, é resultado de uma articulação intensa do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) do município, juntamente com a Administração Municipal e Governo do Estado. Os trabalhos estão acelerados e a previsão é que seja concluída em menos de três meses, em dezembro deste ano.













Siga o TNOnline no Google News