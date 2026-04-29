Veja como vai funcionar o pedágio free flow entre Rolândia e Arapongas

A partir das 0h do dia 4 de maio, quatro novos pórticos de pedágio eletrônico entram em operação no Paraná. Eles estão localizados na BR-369, entre Rolândia e Arapongas, nos municípios de Jataizinho (BR-369), Mandaguari (BR-376) e Presidente Castelo Branco (BR-376). A informação foi divulgada pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelos trechos.

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Os pagamentos poderão ser realizados exclusivamente pelos canais oficiais digitais (site e aplicativo Pedágio Eletrônico EPR) ou físicos, como os totens de autoatendimento nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e as unidades itinerantes que circularão pelas rodovias. Em caso de recebimento de mensagens, boletos ou cobranças suspeitas, a orientação é não realizar o pagamento antes de verificar a autenticidade nos canais oficiais.



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Opções de pagamento; concessionária recomenda fazer cadastro

Com o início da cobrança, os usuários terão as seguintes formas de pagamento:

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TAG eletrónica: forma mais simples, com cobrança automática. Mesmo com a TAG, recomenda-se cadastro no site ou aplicativo para conferir as passagens.

forma mais simples, com cobrança automática. Mesmo com a TAG, recomenda-se cadastro no site ou aplicativo para conferir as passagens. Site e aplicativo Pedágio Eletrônico EPR: disponível na Google Play e App Store. Permite acompanhar passagens e pagar em até 30 dias (diferente das praças físicas, onde o pagamento é imediato).

disponível na Google Play e App Store. Permite acompanhar passagens e pagar em até 30 dias (diferente das praças físicas, onde o pagamento é imediato). Pontos físicos: totens de autoatendimento nas bases do SAU e unidades itinerantes que circularão pelas rodovias (programação a ser divulgada pela concessionária).

A concessionária recomenda que todos os usuários façam o cadastro prévio no site ou no aplicativo para facilitar o acompanhamento e a quitação das tarifas.