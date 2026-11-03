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ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Veja como ficam os horários com o novo expediente da Prefeitura de Arapongas

Novo horário segue em vigência até o dia 31 de dezembro

Escrito por Da Redação
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Veja como ficam os horários com o novo expediente da Prefeitura de Arapongas
Autor Prefeitura Municipal de Arapongas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Arapongas, por meio do Decreto nº 886/26, tornou público que passa a adotar um novo horário de funcionamento a partir desta segunda-feira, 03. O atendimento ao público nos setores administrativos das repartições públicas municipais será das 08h às 14h de forma ininterrupta, no período de 3 de novembro a 31 de dezembro de 2026.

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Deverão ser mantidos no horário atual os chamados serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza pública e outros julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada pasta.

Assinado pelo Prefeito Rafael Cita, o decreto fundamenta a medida considerando “que a Administração Municipal adotou como medida a atender ao princípio da economicidade no serviço público, sem comprometer a sua eficiência aos munícipes, a instituição de jornada de trabalho reduzida, nos órgãos do Poder Executivo Municipal”. O Decreto frisa ainda a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa.

Veja o decreto na íntegra no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas

SAIBA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE CADA SECRETARIA:

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  • *PAÇO MUNICIPAL: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *GABINETE 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *CEMITÉRIOS MUNICIPAL E CEMITÉRIO PARQUE

Horário normal (08h às 17h, todos os dias)

  • *Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
  • Sede: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Conselho Tutelar: Horário normal (dias úteis das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00/feriados, finais de semana e à noite: plantão através do telefone celular 43 - 8806 0832)
  • Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): 07h às 15h
  • Centros de Convivência do Idoso (CCIs): 08h às 12h e das 13h às 17h
  • Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas): 07h às 15h
  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop): 08h às 16h
  • *Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA)
  • Diretoria de Serviços Públicos; de Agricultura; de Meio Ambiente: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública (SEMCIT)
  • Departamento de Integridade e Controle e Auditoria e Monitoramento: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Administração (SEMAD)
  • Central de Distribuição Municipal “Ailson Pegorer”; Diretoria de Tecnologia de Informação (D.T.I.); de Recursos Humanos (R.H.); Gerência de Licitação; de Patrimônio; da Frota Municipal e Manutenção; Protocolo: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal da Cultura, Lazer e Eventos (SECLE)
  • Sede: mantém horário (08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00)
  • Espaços culturais: seguem programação normal
  • *Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (SEMUDE)
  • Sala do Empreendedor; Atendimento ao Empreendedor; ao Fomento; Agência Regional da Junta Comercial (JUCEPAR); Ecossistema de Inovação de Arapongas; Receita Federal - Avenida Arapongas, nº 88, Centro, 1º andar - Edifício Palácio do Comércio: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Agência do Trabalhador: atendimentos já agendados – serão feitos normalmente. Atendimento geral: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Educação Diretoria de Educação; de Educação Infantil; Centro Municipal Especializado de Arapongas (CEMEAR): 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Escolas Municipais ou Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) – atendimento normal
  • *Secretaria Municipal de Esporte
  • Sede: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Aulas e escolinhas esportivas: Atendimento normal
  • *Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN)
  • Tesouraria, Diretoria de Tributação e Fiscalização; e de Finanças e Contabilidade: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Governo (SEGOV)
  • Secretaria Executiva e Assessoria de Imprensa: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (SEODUR)
  • Sede; Gerência de Obras Viárias; de Obras Públicas; de Desenvolvimento Urbano; de Habitação: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Gerência do Aeroporto Municipal e do Terminal Rodoviário: (a definir)
  • Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar): horário normal (07h30 às 11h30 e 13h às 18h)
  • *Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento (SEPLAN)
  • Diretoria de Planejamento e Orçamento: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Procuradoria Jurídica (PROJU) 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • *Secretaria Municipal de Saúde
  • Sede e Ouvidoria (Paço Municipal): 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Gerência de Epidemiologia e Controle de Resultados; de Saneamento e Vigilância Sanitária; de Odontologia; 18h, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, Pronto Atendimento Infantil (PAI), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); Centro Integrado de Saúde da Mulher (CISAM); Farmácia Central e Farmácia Especial; Jaime de Lima: horário normal
  • *Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN)
  • Sede e Centro de Referência Nutricional de Arapongas (CERENA) - 08h00 às 15h00
  • *Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (SESTRAN)
  • Diretoria da Guarda Municipal; de Trânsito: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
  • Demais serviços: horário normal
  • *Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher e Pessoa com Deficiência (SEMUPE)
  • Diretoria de Políticas Públicas para a Mulher; e de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)
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