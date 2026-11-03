Veja como ficam os horários com o novo expediente da Prefeitura de Arapongas

Novo horário segue em vigência até o dia 31 de dezembro

A Prefeitura de Arapongas, por meio do Decreto nº 886/26, tornou público que passa a adotar um novo horário de funcionamento a partir desta segunda-feira, 03. O atendimento ao público nos setores administrativos das repartições públicas municipais será das 08h às 14h de forma ininterrupta, no período de 3 de novembro a 31 de dezembro de 2026.

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Deverão ser mantidos no horário atual os chamados serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza pública e outros julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada pasta.

Assinado pelo Prefeito Rafael Cita, o decreto fundamenta a medida considerando “que a Administração Municipal adotou como medida a atender ao princípio da economicidade no serviço público, sem comprometer a sua eficiência aos munícipes, a instituição de jornada de trabalho reduzida, nos órgãos do Poder Executivo Municipal”. O Decreto frisa ainda a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa.

Veja o decreto na íntegra no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas

SAIBA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE CADA SECRETARIA:

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*PAÇO MUNICIPAL: 08h00 às 14h00 (ininterruptos)

*GABINETE 08h00 às 14h00 (ininterruptos)

*Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) 08h00 às 14h00 (ininterruptos)

*CEMITÉRIOS MUNICIPAL E CEMITÉRIO PARQUE

Horário normal (08h às 17h, todos os dias)