Veja como fica o tempo em Arapongas nesta quarta (20)

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A quarta-feira (20) em Arapongas será marcada pela estabilidade sem a presença de chuva.

O dia começa com maior cobertura de nuvens, deixando o céu encoberto e com pouca incidência de sol, o que mantém as temperaturas em níveis mais baixos.

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Segundo o Simepar, as temperaturas apresentam um declínio em relação aos dias anteriores.

A mínima registrada nas primeiras horas deve ser de 12°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°C à tarde, proporcionando uma sensação térmica mais fresca.

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Não previsão de chuva para o município, ventos soprando a 7 km/h, contribuindo para a sensação térmica característica da estação e favorecendo a variação de nuvens ao longo do dia.