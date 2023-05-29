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Arapongas

OPORTUNIDADE

Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas nesta semana

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas

Da Redação

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Confira as vagas disponíveis
Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2023, 17:01:13 Editado em 29.05.2023, 17:01:12
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A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30. 

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O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar  em ConsultarReagendarCancelar

Confira:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

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AJUDANTE DE MOTORISTA

AUXILIAR DE AÇOUGUE

AÇOUGUEIRO

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

ASSSITENTE ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS

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AUXILIARES DE ESCRITÓRIO -  TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

AUXILIAR FINANCEIRO

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AUXILIAR FATURAMENTO

ASSSITENTE ADMINSITRATIVO

ATENDENTE DE TELEMARKETING

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ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

AUXILIAR ODONTOLÓGICO

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AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE LIMPEZA

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AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AVALIADOR DE IMÓVEIS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

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AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO (MASCULINA E FEMININA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM

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AUXLIAR DE PRODUÇÃO FABRICAÇÃO DE LAJES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO RESÍDUOS BRIQUETES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO   INDÚSTRIA MOVELEIRA -  SETOR EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CORTE E COLADEIRA DE BORDA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA TRAVESSSEIROS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE OVOS

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA RAÇÃO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE MARMORES E GRANITOS

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA

BORRACHEIRO

BALCONISTA

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CARREGAMENTO

CLASSIFICADOR DE GRÃOS 

CONFERENTE DE CARGAS

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CONSULTOR DE VENDAS

CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS

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COZINHEIRA / COZINHAR EM RESIDÊNCIA

COZINHEIRO/A   COZINHAR EM RESTAURANTE

ESTOQUISTA

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ENCARREGADO D ESTOQUE

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS

FATURISTAS

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FUNILEIRO

LATOEIRO

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IMPRESSOR SERIGRAFO

LAVADOR DE VEÍCULOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

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MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS

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MONTADOR DE MÓVEIS

MONTADOR DE PNEUS

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MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA TRUCK

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MOTORISTA DE CARRETA

MOTORISTA BITREM

OFICIAL SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS

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OPERADOR DE COBRANCA

OPERADOR LOGÍSTICO

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OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA

OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

OPERADOR DE MÁQUINAS /SECADOR MOEGA E PENEIRA

OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA

OPERADOR DE SERRA FITA

OPERADOR DE CALDEIRA

OPERADOR DE PRENSA

PADEIRO

PEDREIROS

PINTOR DE OBRAS

PINTOR AUTOMOTIVO

PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

PUBLICITÁRIO

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL (VAGA MASCULINA)

SERRALHEIRO

SERVENTE DE LIMPEZA

SERVENTE DE PEDREIRO

SOLDADORES

TAPECEIROS LAMINADOR

TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA

TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO

TECNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

VENDEDOR INTERNO CARTÃO

VENDEDOR / A   INTERNO COMÉRCIO

 ZELADORA

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