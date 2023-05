Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas nesta semana

Confira as vagas disponíveis

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.

continua após publicidade

O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar

Confira:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

continua após publicidade

AJUDANTE DE MOTORISTA

AUXILIAR DE AÇOUGUE

AÇOUGUEIRO

continua após publicidade

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

ASSSITENTE ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS

continua após publicidade

AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

AUXILIAR FINANCEIRO

continua após publicidade

AUXILIAR FATURAMENTO

ASSSITENTE ADMINSITRATIVO

ATENDENTE DE TELEMARKETING

continua após publicidade

ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

AUXILIAR ODONTOLÓGICO

continua após publicidade

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE LIMPEZA

continua após publicidade

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

AVALIADOR DE IMÓVEIS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

continua após publicidade

AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO (MASCULINA E FEMININA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM

continua após publicidade

AUXLIAR DE PRODUÇÃO FABRICAÇÃO DE LAJES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C

continua após publicidade

AUXILIAR DE PRODUÇÃO RESÍDUOS BRIQUETES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA MOVELEIRA - SETOR EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CORTE E COLADEIRA DE BORDA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO

continua após publicidade

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA TRAVESSSEIROS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE OVOS

continua após publicidade

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA RAÇÃO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE MARMORES E GRANITOS

continua após publicidade

AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA

BORRACHEIRO

BALCONISTA

continua após publicidade

CARREGAMENTO

CLASSIFICADOR DE GRÃOS

CONFERENTE DE CARGAS

continua após publicidade

CONSULTOR DE VENDAS

CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS

continua após publicidade

COZINHEIRA / COZINHAR EM RESIDÊNCIA

COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE

ESTOQUISTA

continua após publicidade

ENCARREGADO D ESTOQUE

EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS

FATURISTAS

continua após publicidade

FUNILEIRO

LATOEIRO

continua após publicidade

IMPRESSOR SERIGRAFO

LAVADOR DE VEÍCULOS

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

continua após publicidade

MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS

continua após publicidade

MONTADOR DE MÓVEIS

MONTADOR DE PNEUS

continua após publicidade

MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA TRUCK

continua após publicidade

MOTORISTA DE CARRETA

MOTORISTA BITREM

OFICIAL SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS

continua após publicidade

OPERADOR DE COBRANCA

OPERADOR LOGÍSTICO

continua após publicidade

OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA

ORIENTADOR DE TRÁFEGO

OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA

OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

OPERADOR DE MÁQUINAS /SECADOR MOEGA E PENEIRA

OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA

OPERADOR DE SERRA FITA

OPERADOR DE CALDEIRA

OPERADOR DE PRENSA

PADEIRO

PEDREIROS

PINTOR DE OBRAS

PINTOR AUTOMOTIVO

PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

PUBLICITÁRIO

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL (VAGA MASCULINA)

SERRALHEIRO

SERVENTE DE LIMPEZA

SERVENTE DE PEDREIRO

SOLDADORES

TAPECEIROS LAMINADOR

TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA

TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO

TECNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

VENDEDOR INTERNO CARTÃO

VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO

ZELADORA

Siga o TNOnline no Google News