Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas nesta semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.
O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar
Confira:
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AJUDANTE DE MOTORISTA
AUXILIAR DE AÇOUGUE
AÇOUGUEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC
ASSSITENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS
AUXILIAR FINANCEIRO
AUXILIAR FATURAMENTO
ASSSITENTE ADMINSITRATIVO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
ASSISTENTE DE VENDAS
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR ODONTOLÓGICO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AVALIADOR DE IMÓVEIS
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS
VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO (MASCULINA E FEMININA)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM
AUXLIAR DE PRODUÇÃO FABRICAÇÃO DE LAJES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C
AUXILIAR DE PRODUÇÃO RESÍDUOS BRIQUETES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA MOVELEIRA - SETOR EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CORTE E COLADEIRA DE BORDA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA TRAVESSSEIROS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE OVOS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA RAÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE MARMORES E GRANITOS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA
BORRACHEIRO
BALCONISTA
CARREGAMENTO
CLASSIFICADOR DE GRÃOS
CONFERENTE DE CARGAS
CONSULTOR DE VENDAS
CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS
COZINHEIRA / COZINHAR EM RESIDÊNCIA
COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE
ESTOQUISTA
ENCARREGADO D ESTOQUE
EMPREGADA DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS
FATURISTAS
FUNILEIRO
LATOEIRO
IMPRESSOR SERIGRAFO
LAVADOR DE VEÍCULOS
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
MECÂNICO DE AR COMPRESSORES
MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS
MONTADOR DE MÓVEIS
MONTADOR DE PNEUS
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA ENTREGADOR
MOTORISTA TRUCK
MOTORISTA DE CARRETA
MOTORISTA BITREM
OFICIAL SERVIÇOS GERAIS EM OBRAS
OPERADOR DE COBRANCA
OPERADOR LOGÍSTICO
OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA
ORIENTADOR DE TRÁFEGO
OPERADOR DE CAIXA FARMÁCIA
OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR
OPERADOR DE MÁQUINAS /SECADOR MOEGA E PENEIRA
OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA
OPERADOR DE SERRA FITA
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADOR DE PRENSA
PADEIRO
PEDREIROS
PINTOR DE OBRAS
PINTOR AUTOMOTIVO
PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA
PUBLICITÁRIO
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS
RECEPCIONISTA DE HOTEL (VAGA MASCULINA)
SERRALHEIRO
SERVENTE DE LIMPEZA
SERVENTE DE PEDREIRO
SOLDADORES
TAPECEIROS LAMINADOR
TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA
TECNICO SEGURANCA DO TRABALHO
TECNICO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA
VENDEDOR INTERNO CARTÃO
VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO
ZELADORA
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