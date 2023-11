Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas esta semana

Agência do Trabalhador fica na na Rua Condor, 1145.

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta terça-feira (28) as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 14h00.

O agendamento poderá ser feito através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Trabalho, clicar em ConsultarReagendarCancelar

Confira as vagas disponíveis:

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE ARAPONGAS/PR Açougueiro Agente de Inspeção no setor de abate, atuar em frigorifico Arapongas. Ajudante de Carga e Descarga /Carregamento Ajudante de Churrasqueiro Ajudante de Obras Ajudante de Serralheiro Alinhador Caminhões Almoxarife Analista de Marketing Analista de PCP Arte Finalista Assistente Administrativo – Estagiário Assistente Administrativo Atendente de Balcão Atendente de Lanchonete /Hambúrgueria Atendente de Loja Atendente de Serviços Odontológicos Atendente de Telemarketing Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo – E-Commerce Auxiliar Contábil Auxiliar de Açougue Auxiliar de Almoxarifado Auxiliar de Controle de Qualidade Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Deposito Auxiliar de Escritório (Financeiro) Auxiliar de Escritório / Domínio de Excel Auxiliar de Expedição Auxiliar de Instalação – Auxiliar Técnico Auxiliar de Limpeza Auxiliar de Marceneiro – Serra Esquadrejadeira Auxiliar de Produção (Com reservista) Auxiliar de Produção – Condutor de Caminhão Auxiliar de Produção 5x1 Auxiliar de Produção Indústria Moveleira em Geral urgência de contratação . Auxiliar de Produção Indústria de Sorvetes – Contratação Imediata (Ambos os sexos) Auxiliar de Produção Turnos Auxiliar de Produção Gênero Alimentícios Auxiliar de Produção (CNH C) Auxiliar de Produção – Setor de Limpeza Auxiliar de Produção lll Serra Fita Auxiliar Técnico de informática Externo Balconista de Frios Supermercados Balconista Atuar em Depósito Materiais de Construção Barman Borracheiro Chapeiro Confeiteiro/a Conferente de Carga e Descarga Consultor de Vendas Consultor de Vendas /Telemarketing Consultor de Vendas Cortadeira Costureira de Estofados Costureira de Poltronas Eletricista Eletricista de Veículos Eletricista Industrial Eletromecânico Empregada Domésticas com referencias Encarregado de Produção – Líder Estoquista Frentista Ambos os Sexos Frentista (Vaga Feminina/Aricanduva) Funileiro Garçom Jardineiro Lavador de Automóveis Lombador Lubrificador de Automóveis Marceneiro Mecânico de Automóveis Mecânico de Bicicleta Mecânico de Caminhões – linha pesada Mecânico de Freios e Suspensão Mecânico de Manutenção Diesel e Veículos Mecânico de Máquinas Industriais Mecânico de Motocicleta Montador Montador de Bicicleta Montador - Esquadrias de Alumínio Motorista Carreta - Apucarana Motorista Carreta Bi trem Motorista de Caminhão Motorista Entregador Motorista Truck Oficial de Serviços Gerais Operador de Caixa Operador de Caixa Supermercados – não necessário experiência , com ensino médio completo . Operador de Caldeira Operador de Corte / Serra Fita Operador de Empilhadeira Operador de Furadeira Operador de Laminadora Operador de Máquina Coladeira de Borda Operador de Máquina Compressora de Comprimidos Operador de Máquina Hidráulica - Metalúrgica Operador de Máquinas em Geral Operador de Pintura U.V Operador de Seccionadora Operador de Serraria /serra fita, tupia Operador de Telemarketing - Consórcio (Carros/Móveis) Orientador de Tráfego - Estacionamento Rotativo Pedreiro Pintor de Automóveis Pintor de Cabine Epoxi (Urgente) Pintor de Estruturas Metálicas - Esquadrias de Alumínio Porteiro 12x36 DIURNO Recepcionista de Consultório Médico Recepcionista Oficina de Motos * Vaga Masculina Repositor de Mercadorias Restaurador de Instrumentos Musicais (Acordeon) Secretaria(o) Executiva(o) Servente de Obras Servente de Pedreiro Serralheiro Soldador Soldador - Móveis Tubulares Tapeceiro Técnico Segurança do Trabalho Torneiro Mecânico Trabalhador Agropecuário Polivalente Vendedor Interno Vidraceiro Zeladora 12X36 Zeladora ½ período

