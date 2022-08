Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.

continua após publicidade .

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br

continua após publicidade .

CONFIRA:

Assistente de Desenvolvimentos de Produtos – Irá atuar no desenvolvimento de projetos de produtos (móveis). Elaborar documentação técnica de apoio a produção e desenvolvimento de esquemas de montagens e desenvolvimento de protótipos. Experiência na função e conhecimento de Auto Cad 2D e 3 D e Pacote Office.

Auxiliar de PPCP - Planejar e Controlar programas a produção. Ter experiência com seccionadora (Móveis), Informática Básica e conhecimentos com projetos de móveis ou PCP será um diferencial.

continua após publicidade .

Auxiliar de Manutenção Predial - Pode ser Pedreiro e Servente

Ajudante de Carga e Descarga

Agente de Comércio Exterior - Estagiário Requisitos Superior em Administração ou áreas afins

continua após publicidade .

Ajudante de Açougue

Agente de Pátio - Atuar em Supermercados

continua após publicidade .

Auxiliar de Almoxarife

Auxiliar de almoxarifado - Atuar na contagem e separação de acessórios, ter experiência na função em área moveleira .

Almoxarife

continua após publicidade .

Almoxarife - Ter disponibilidade para viajar , CNH B – A empresa fornece veículo.

Analista de PCP

Atendente de Farmácia - Requisitos: não necessária experiência. Terá treinamento para desempenhar a função – Ter disponibilidade de horários. Ensino Médio Completo, deve ter Tomado as 2 doses de vacina contra Covid-19. Deve ter 18 anos ou mais. Se homem candidato deve possuir reservista – Obs: Vaga é Masculina ou Feminina.

continua após publicidade .

Atendimento publicitário / Executivo de Contas

Analista de Engenharia de Produtos

continua após publicidade .

Analista de Controle de Qualidade

Armazenita

Armador de Ferragens

continua após publicidade .

Atendente de Balcão

Atendente de Padaria - Ter experiência na função

Atendentes de Loja - Ter conhecimento com Maquiagem Setor Perfumaria

continua após publicidade .

Auxiliar Administrativo E-commerce – Atendimentos a Clientes /SAC .

Auxiliar de Escritório - Setor Cobrança

continua após publicidade .

Assistente de Produtos - Ter disponibilidade Para viagens

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo – Rh

continua após publicidade .

Auxiliar Administrativo - Ter pacote office informática

Auxiliar Contábil - Ter experiência escritório de contabilidade

Analista de Marketing

continua após publicidade .

Assistente Analista de Produtos

Atendente de Balcão para Hamburgueria

continua após publicidade .

Auxiliar de Expedição

Auxiliar Contábil - Ter experiência com rotinas de escritório de contabilidade

Auxiliar de Logística

continua após publicidade .

Auxiliar Mecânico de Motos

Auxiliar de Compras

Auxiliar de Limpeza

continua após publicidade .

TODAS AS VAGAS AUXILIAR DE PRODUCAO SÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

Auxiliar de Produção - Setor Embalagem que possua boas experiências na carteira , preferencialmente que more no Conj. Araucária ,Corina , Petrópolis e Região.

continua após publicidade .

Auxiliar de Pintura U.V - Auxiliar em maquinas de Pintura U.V

Auxiliar de Produção - Indústria Química - Ter estabilidade em carteira e disponibilidade para atuar próximo ao pedágio.

Auxiliar de Produção - Auxiliar de embalagem, Pintura U.V, expedição e auxiliar na seccionadora. Experiência na função e disponibilidade para atuar na Zona Sul.

continua após publicidade .

Auxiliar de Produção – Empresa segmento alimentício Ambos os sexos – Vagas com urgência para contratação – Preferencialmente que more próximo ao local – Jardim Universitário , Primavera ou Mônaco.

Auxiliar de Produção - Ensino médio completo. Ter trabalhado em produção, pode ser qualquer segmento. Conhecimento de pacote office Word e Excel. Ter CNH. Turnos dia / noite

Auxiliar de Produção Indústria de Estofados

continua após publicidade .

Auxiliar de Produção Percinta - Industria de Estofados

Auxiliar de Produção Expedição – Industria de Estofados

continua após publicidade .

Auxiliar de Produção - Ind. de Cortinas - Atuar com Instalação de Cortinas

Auxiliar de Produção - Indústrias Alimentícia

Auxiliar de Produção - Indústria de Ração

continua após publicidade .

Auxiliar de Produção - Industria Moveleira

Auxiliar de Produção III - Segmento Alimentício - Operar Máquinas corte Carnes. Irá atuar na serra fita. Preferência quem já trabalhou em frigorífico ou Indústrias

Caldeirista - Ter o curso

continua após publicidade .

Carpinteiros

Conferente de Expedição

continua após publicidade .

Conferente de Mercadorias

Conferente de Faturas e Notas Fiscal

Conferente de Carga e Descarga

continua após publicidade .

Costureiras de Poltronas

Costureiras de Estofados - linha Alta Couro – Pode ser costureiras de Tecidos com experiência na área de Estofados.

Costureiras em geral – Costurar Uniformes

continua após publicidade .

Cozinheira/a - Trabalhar na Cozinha em Churrascaria na preparação de alimentos e reposição de buffet - Vaga é para Homem ou Mulher

Cozinheiras

continua após publicidade .

Consultor de Vendas

Desossador

Eletromecânico - Ter Curso Técnico completo em Eletromecânica

continua após publicidade .

Eletricista Industrial – TER NR10 E NR35

Encarregado de Estoque

Encarregado de Expedição

continua após publicidade .

Engenheiro de Produção - Estagiário de Engenharia Requisitos cursando Superior em Engenharia ou áreas afins

Empregada Doméstica ½ período

continua após publicidade .

Empegada Doméstica período integral

Estoquistas

Eletrotécnico

continua após publicidade .

Encarregado de Produção

Esteticista

Funileiro de Carros

continua após publicidade .

Garçonetes

Garçom

continua após publicidade .

Eletricista Industrial

Instrutor de Farmácia

Jardineiro

continua após publicidade .

Líder de equipe /Jardim

Laminador de Espumas – Cortar Espumas ter experiência na função

Lombador

continua após publicidade .

Lubrificador de Automóveis

Marceneiro

continua após publicidade .

Mecânico de Bicicletas

Mecânico de Manutenção - Máquinas Industriais

Mecânico Diesel

continua após publicidade .

Montador de Móveis – Disponibilidade para viagens

Montador Industrial

Montador de Estruturas de Estofados

continua após publicidade .

Montador de Móveis

Montador de Pré-Moldados

continua após publicidade .

Motoristas Entregador

Motorista de Bitrem

Motoristas Carreta

continua após publicidade .

Operador de Pá

Operador de Serraria

Operador de Coladeira de Borda

continua após publicidade .

Operador de Caixa - Vaga para atuar em loja

Operador de Caixa - Vagas para atuar em Supermercados

continua após publicidade .

Operador de Máquina CNC

Operador de Máquina Destopadeira

Operador de Seccionadora

continua após publicidade .

Operador de Empilhadeira

Operador de pá carregadeira

Operador de Máquinas / Estabilidade na operação de máquinas

Operador de Caldeira Turno da Noite

Operador de Caldeira a óleo - Ter Curso NR13 e Pacote office

Operador de Furadeiras

Operador de Máquina de Serraria

Operador de Produção – Empresa de Rolândia

Panfleteiros

Pedreiros

Pintor Automotivo

Professor de Inglês

Recepcionista - Ter experiência com vendas

Recepcionista de Oficina de Motos – Masc. Requisito da Vaga ATENDIMENTO AOS CLIENTES, AGENDAMENTO DE REVISÕES E SERVIÇOS DE MECÂNICA,ROTINAS ADM.OFICINA,FACILIDADE PARA APRENDER PROCURAR PEÇAS NO MANUAL ELETRONICO DE PEÇAS DE MOTOS PARA FAZER ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS,ETC .

Repositor de Mercadorias - Vagas para Supermercados

Safristas - Turno da Noite

Serralheiro

Servente de Obras / Pavimentação Asfalto

Servente de Obras / Construção

Soldador /Caldeireiro

Soldadores

Supervisor de Produção

Supervisor de Vendas

Tapeceiros - Vagas com Urgência de Contratação

Tapeceiros

Tapeceiros / Pregador

Trabalhador Agropecuário Polivalente

Tratorista

Técnico de Manutenção Industrial - Ter conhecimentos Instalação de Alarmes e Câmeras Portão Eletrônico , Experiência Manutenção em Máquinas .

Técnicos Manutenção de Informática

Torneiro Mecânicos

Técnico Segurança do Trabalho

VENDEDORES INTERNO E EXTERNO – EXPERIÊNCIA COM VENDAS

Vendedor Interno /área comercial em Industria - Ter experiência com E-commerce pacote office

Vendedor Interno - Vendas equipamentos para informática

Vendedor Interno - Vendas de produtos de Limpeza em geral em loja

Vendedor Interno - Atuar com empréstimos consignados em Financeira

Vendedores Interno - Vendas de óculos - Ter experiência na área de ótica

Vendedor Interno - Vendas de Colchoes em loja

Vendedor Interno - Vendas em loja Infantil

Vendedores Interno - ½ período - Atuar com vendas - lojas de Roupas Infantil

Vendedor Interno - Vendas distribuidora de Alimentos

Vendedor Externo - Vendas segmento de Joias / Comissionado

Vigilante 12x36 - Ter o curso atualizado

Zelador - Vaga para meio período

Siga o TNOnline no Google News