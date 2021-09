Da Redação

Veja as vagas de emprego disponíveis em Arapongas

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta terça-feira (21) as vagas de emprego disponíveis no município. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h.

A agência destaca que, por conta da pandemia do novo coronavírus, é indispensável o uso de máscaras.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.



Cargos:

Auxiliar Engenheiro Civil Auxiliar Geral 2 Ajudante de Carga e Descarga 1 Ajudante de Obras (Atuar em Obras de Arapongas) 1 Atendente Comercial / Tutor de Polo Auxiliar de Estoque 1 Assistente de Recursos Humanos 1 Analista de Suporte (Implantação sistema de gestão) 1 Assistente de Departamento Pessoal 8 Auxiliar Administrativo 1 Atendente Balcão 1 Atendente Lanchonete 1 Auxiliar de Escritório 1 Auxiliar de Açougue 1 Auxiliar de Almoxarifado 23 Auxiliar de Compras - Ter domínio de Excel 2 Auxiliar Controle de Qualidade 1 Auxiliar de Cozinha - Disponibilidade de Horário 1 Auxiliar de Escritório 1 Auxiliar de Expedição / Carregador 1 Auxiliar Funileiro 1 Auxiliar de Manutenção 1 Auxiliar de Padeiro 2

Balconistas 1 Auxiliar Técnico 1 Caseiro (Casal s/ Filhos) 2 Chapeiro 1 Comprador 2 Consultor de Vendas 1 Copeira 2 Camareira de Hotel 1 Costureira (Uniformes) 1 Costureira Overloque/ Galoneira - (Camisetas Malhas) 1 Costureira Máquina Reta - (Camisetas Malhas) 4 Costureiras de Estofados - (Experiência Costura Couro) 2 Costureira de Estofados Tecidos 1 Cozinheira com experiência - Refeitório Indústria 6 Camareira de Motel 2 Eletricistas 2 Eletromecânicos 1 Embalador de Sofás 1 Fiscal de prevenção e perdas 8 Funileiro 1 Motorista caminhão Toco 2 Motorista Truck / carroceria 1 Mecânico Industrial / Tornearia 1 Mecânico de Direção e Freios 1 Motoristas Entregador 10 Montador de automóveis 1 Marceneiros 1 Mecânico de Caminhões 1 Mecânico de Manutenção Maquinas Industriais 1 Mecânico de Motos 1 Montador de estruturas de estofados 2 Montador de Móveis 1 Motorista Carreteiro 1 Oficial de serviços Gerais 1 Operador de retroescavadeira 1 Operador de caldeira 12 Operador de câmara fria 1 Operador de Furadeiras 1 Operador de linha U.V 1Operador Operador de Usinagem 1 Operador de pintura eletrostática 9 Operador de telemarketing 1 Padeiro 1

Panfleteiros

Pintor automotivos

Polidor de Automóveis

Químico Industrial

Recepcionista de Hotel

Repositor

Serralheiros

Servente de Limpeza (Masc.)

Servente de Obras

Soldador

Supervisão de produção / Metalúrgica

Tapeceiros / Estofados

Tapeceiros / Puffs e Poltronas

Técnico de enfermagem com Coren

Técnico Segurança do Trabalho

Torneiro Mecânico

Trabalhador Rural

Vendedores Internos

Vendedor Externos