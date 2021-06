Veja as regiões mais afetadas pelo coronavírus em Arapongas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas em parceria com Universidade Estadual de Londrina (UEL), publicou nesta sexta-feira (04), o Boletim Epidemiológico nº 40 da Covid-19. Os dados semanais são do dia 23/05 a 29/05.

O estudo revela que as regiões mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias são o Conjunto Flamingos, Jardim San Raphael, Vila Araponguinha, Conjunto Columbia, Conjunto Palmares, Jardim Petrópolis e Jardim dos Pássaros.

O novo informativo demonstra também uma redução do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 dias e um aumento nos últimos 30 dias. Os óbitos tiveram redução nos últimos 07 bem como nos últimos 30 dias.

A taxa de transmissão também apresentou queda nesta semana. Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (16 a 22 de maio), destacam-se:

Redução do número de casos nos últimos 7 dias de 1,92% (730 para 716).

Aumento no número de casos nos últimos 30 dias de 13,15% (2.365 para 2.676).

Redução do número de óbitos nos últimos 30 dias (64 para 60).

Redução no percentual de curados de 92,63% para 91,80%.

Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 4,55% (16.005 para 16.785).

Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 3,33% (15.548 para 16.066).

Redução da taxa de transmissão com uma variação de 1,15 para 1,14.

A taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no Hospital de referência do município, terminou a semana com uma taxa de ocupação de 70% dos leitos de enfermaria, sendo 35 dos 50 leitos ocupados e de 87,9% dos leitos de UTI, sendo 58 dos 66 leitos ocupados.



O estudo demonstrou que os pacientes contaminados, 59,32% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias, estão na faixa de 20 a 49 anos.

Em relação aos óbitos, 65,5% das mortes registrados desde o início da pandemia (283 dos 432), são de pessoas acima de 60 anos.

Sobre a vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 26/05, haviam sido vacinadas 27.736 pessoas no município com a primeira dose e 13.298 com a segunda dose.

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 15º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde. Estes dados demonstraram que a região teve um aumento no número de casos nos últimos 07 dias e nos últimos 15 dias.

Referente ao número de óbitos a região também apresentou aumento nos últimos 07 e nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também apresentou aumento nos últimos 07 dias.