Veja a votação dos candidatos a deputado estadual e federal em Arapongas
Sérgio Onofre liderou a votação para a Assembleia Legislativa no município, enquanto Pedro Lupion foi o mais votado para a Câmara dos Deputados
Com 100% das 247 seções totalizadas em Arapongas, os resultados das eleições de 2026 mostram os candidatos a deputado estadual e federal que receberam mais votos dos eleitores do município.
Na disputa para a Assembleia Legislativa do Paraná, Sérgio Onofre (PSD) liderou com 23.560 votos. Bazana (PSD) apareceu na segunda posição, com 13.689, seguido por Jessicão (PL), que recebeu 2.213 votos.
Bazana (PSD) foi reeleito deputado estadual, enquanto Sérgio Onofre (PSD) ficou como suplente.
Deputado estadual
Confira os dez candidatos mais votados em Arapongas, conforme o resultado oficial do TSE:
|Candidato
|Partido
|Votos
|Sérgio Onofre
|PSD
|23.560
|Bazana
|PSD
|13.689
|Jessicão
|PL
|2.213
|Paulo Melo
|PL
|1.862
|Cobra Repórter
|PSD
|1.043
|Delegado Jacovós
|PL
|966
|Prof. Lemos
|PT
|808
|Bruno Secco
|Novo
|772
|Cantora Mara Lima
|Republicanos
|678
|Patrícia Diniz
|PL
|620
Deputado federal
Para a Câmara dos Deputados, Pedro Lupion (Republicanos) recebeu a maior votação em Arapongas, com 10.057 votos. Jeffrey Chiquini (Novo) ficou na segunda posição, com 5.459, seguido por Sargento Fahur (PL), com 5.305 votos.
Confira os dez candidatos mais votados no município, segundo o painel oficial do TSE:
|Candidato
|Partido
|Votos
|Pedro Lupion
|Republicanos
|10.057
|Jeffrey Chiquini
|Novo
|5.459
|Sargento Fahur
|PL
|5.305
|Guilherme Kilter
|Novo
|3.523
|Beto Preto
|PSD
|3.352
|Rosangela Moro
|PL
|2.034
|Luciano Ducci
|PSB
|1.704
|Luisa Canziani
|União Brasil
|1.419
|Delegado Matheus Laiola
|União Brasil
|1.218
|Arilson Chiorato
|PT
|1.194
Os números representam exclusivamente os votos recebidos em Arapongas. A eleição dos deputados depende da votação em todo o Paraná e das regras de distribuição das cadeiras entre partidos e federações.