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ELEIÇÕES 2026

Veja a votação dos candidatos a deputado estadual e federal em Arapongas

Sérgio Onofre liderou a votação para a Assembleia Legislativa no município, enquanto Pedro Lupion foi o mais votado para a Câmara dos Deputados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja a votação dos candidatos a deputado estadual e federal em Arapongas
Autor Urna eletrônica é preparada para votação - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Com 100% das 247 seções totalizadas em Arapongas, os resultados das eleições de 2026 mostram os candidatos a deputado estadual e federal que receberam mais votos dos eleitores do município.

Na disputa para a Assembleia Legislativa do Paraná, Sérgio Onofre (PSD) liderou com 23.560 votos. Bazana (PSD) apareceu na segunda posição, com 13.689, seguido por Jessicão (PL), que recebeu 2.213 votos.

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Bazana (PSD) foi reeleito deputado estadual, enquanto Sérgio Onofre (PSD) ficou como suplente.

Deputado estadual

Confira os dez candidatos mais votados em Arapongas, conforme o resultado oficial do TSE:

CandidatoPartidoVotos
Sérgio OnofrePSD23.560
BazanaPSD13.689
JessicãoPL2.213
Paulo MeloPL1.862
Cobra RepórterPSD1.043
Delegado JacovósPL966
Prof. LemosPT808
Bruno SeccoNovo772
Cantora Mara LimaRepublicanos678
Patrícia DinizPL620

Deputado federal

Para a Câmara dos Deputados, Pedro Lupion (Republicanos) recebeu a maior votação em Arapongas, com 10.057 votos. Jeffrey Chiquini (Novo) ficou na segunda posição, com 5.459, seguido por Sargento Fahur (PL), com 5.305 votos.

Confira os dez candidatos mais votados no município, segundo o painel oficial do TSE:

CandidatoPartidoVotos
Pedro LupionRepublicanos10.057
Jeffrey ChiquiniNovo5.459
Sargento FahurPL5.305
Guilherme KilterNovo3.523
Beto PretoPSD3.352
Rosangela MoroPL2.034
Luciano DucciPSB1.704
Luisa CanzianiUnião Brasil1.419
Delegado Matheus LaiolaUnião Brasil1.218
Arilson ChioratoPT1.194


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Os números representam exclusivamente os votos recebidos em Arapongas. A eleição dos deputados depende da votação em todo o Paraná e das regras de distribuição das cadeiras entre partidos e federações.

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ARAPONGAS Bazana deputado estadual deputado federal eleições 2026 Sérgio Onofre
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