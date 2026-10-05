Veja a votação dos candidatos a deputado estadual e federal em Arapongas

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Sérgio Onofre liderou a votação para a Assembleia Legislativa no município, enquanto Pedro Lupion foi o mais votado para a Câmara dos Deputados

Com 100% das 247 seções totalizadas em Arapongas, os resultados das eleições de 2026 mostram os candidatos a deputado estadual e federal que receberam mais votos dos eleitores do município.

Na disputa para a Assembleia Legislativa do Paraná, Sérgio Onofre (PSD) liderou com 23.560 votos. Bazana (PSD) apareceu na segunda posição, com 13.689, seguido por Jessicão (PL), que recebeu 2.213 votos.

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Bazana (PSD) foi reeleito deputado estadual, enquanto Sérgio Onofre (PSD) ficou como suplente.

Deputado estadual

Confira os dez candidatos mais votados em Arapongas, conforme o resultado oficial do TSE:

Candidato Partido Votos Sérgio Onofre PSD 23.560 Bazana PSD 13.689 Jessicão PL 2.213 Paulo Melo PL 1.862 Cobra Repórter PSD 1.043 Delegado Jacovós PL 966 Prof. Lemos PT 808 Bruno Secco Novo 772 Cantora Mara Lima Republicanos 678 Patrícia Diniz PL 620

Deputado federal

Para a Câmara dos Deputados, Pedro Lupion (Republicanos) recebeu a maior votação em Arapongas, com 10.057 votos. Jeffrey Chiquini (Novo) ficou na segunda posição, com 5.459, seguido por Sargento Fahur (PL), com 5.305 votos.

Confira os dez candidatos mais votados no município, segundo o painel oficial do TSE:

Candidato Partido Votos Pedro Lupion Republicanos 10.057 Jeffrey Chiquini Novo 5.459 Sargento Fahur PL 5.305 Guilherme Kilter Novo 3.523 Beto Preto PSD 3.352 Rosangela Moro PL 2.034 Luciano Ducci PSB 1.704 Luisa Canziani União Brasil 1.419 Delegado Matheus Laiola União Brasil 1.218 Arilson Chiorato PT 1.194





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Os números representam exclusivamente os votos recebidos em Arapongas. A eleição dos deputados depende da votação em todo o Paraná e das regras de distribuição das cadeiras entre partidos e federações.