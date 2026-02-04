Veja a programação do Carnaval de Arapongas Nas Asas do Samba 2026

O Carnaval de Arapongas, Nas Asas do Samba, comemora 10 anos em 2026 com uma programação especial, diversa e pensada para todas as idades. A festa acontece de 13 a 17 de fevereiro, reunindo música, cultura, alegria e atividades para toda a família, além de reafirmar o carnaval como uma das principais manifestações culturais do município. O evento é uma realização da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, Lazer e Eventos (SECLE).

“O Carnaval Nas Asas do Samba é muito mais do que uma festa - ele já faz parte da identidade cultural da nossa cidade”, ressalta o secretário da SECLE, Pedro Ziroldo.

“Chegar aos 10 anos desse evento é celebrar a alegria, a diversidade e o encontro das pessoas. Preparamos uma programação especial, com escolas de samba, samba, pagode, axé, pop rock, funknejo e atrações para toda a família, porque acreditamos em um carnaval democrático, acessível e feito para todas as idades. Esses dez anos representam o fortalecimento da cultura, dos artistas e da participação popular. Essa edição conta com o apoio fundamental da Secretaria de Estado do Turismo (SETU), da SANEPAR e do DETRAN, parceiros que acreditam na cultura como força de desenvolvimento, pertencimento e cidadania e ainda com o apoio das secretarias de Segurança, da Saúde e de Inovação, Trabalho e Renda e com a Guarda Municipal, que mantém a festa segura. É Arapongas voando alto na folia e celebrando sua história”, destaca.

Programação

A abertura, na sexta-feira (13), começa às 19h30 com a apresentação da Big Band Maestro Canindé, seguida pela bateria da escola de samba Gaviões Londrinenses e show da Banda Talentos, marcando o início oficial da folia com muito ritmo e tradição.

No sábado (14), a programação contempla atividades para o público infantil durante a tarde, com brinquedos e a Carreta da Alegria, e à noite segue com o grupo de samba Sairê e o show da Banda Gata de Botas.

No domingo (15), a diversão continua com atrações para as crianças no período da tarde e, à noite, com a Tardezinha do grupo É do Nosso Jeito, o tradicional Concurso Rainha do Carnaval e show do Grupo Pegada LP.

Já na segunda-feira (16), além das atividades infantis, o público participa de um animado Aulão de Carnaval, seguido pelas apresentações do Grupo Muleck Atrevido e da dupla Cacio e Marcos.

O encerramento, na terça-feira (17), é dedicado às famílias, com a Matinê Bailinho do Plantão, que inclui concurso de fantasia, pintura facial, brinquedos, pipoca, algodão doce, picolé e Carreta da Alegria. À noite, a programação segue com shows do Grupo As Cores do Samba e da Banda Jair Super Cap Show. Durante todos os dias, os intervalos entre as atrações serão animados pelos DJs Mia e May, garantindo clima de festa do começo ao fim.

Esta edição especial conta com o apoio fundamental da Secretaria de Estado do Turismo, da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), parceiros que acreditam na cultura como força de desenvolvimento, pertencimento e cidadania. O evento também recebe o apoio das Secretarias Municipais de Segurança, Saúde e Inovação, Trabalho e Renda, além da atuação da Guarda Municipal, proporcionando uma festa organizada, acessível e segura para toda a população.

Programação completa 10 Anos Carnaval "Nas Asas do Samba" - 2026

Sexta-feira (13)

19h30 – Abertura com Big Band “Maestro Canindé”

21h00 – Bateria de Escola de Samba “Gaviões Londrinenses”

22h00 – Show com Banda Talentos

Intervalo entre as atrações com DJ Mia e DJ May

Sábado (14)

15h00 às 19h00 – Brinquedos e Carreta da Alegria

20h00 – Grupo de Samba Sairê

22h – Show com Banda “Gata de Botas”

Intervalo entre as atrações com DJ Mia e DJ May

Domingo (15)

15h00 às 19h00 – Brinquedos e Carreta da Alegria

20h00 – Tardezinha com Grupo “É do Nosso Jeito”

20h00 – Concurso Rainha do Carnaval

22h00 – Grupo Pegada LP

Intervalo entre as atrações com DJ Mia e DJ May

Segunda-feira (16)

15h00 às 19h00 – Brinquedos e Carreta da Alegria

19h00 – Aulão de Carnaval

20h00 – Grupo Muleck Atrevido

22h00 – Show com a Dupla “Cacio e Marcos”

Intervalo entre as atrações com DJ Mia e DJ May

Terça-feira (17)