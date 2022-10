Veja a programação completa do Campeonato Paraná Bom de Bola

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acontece neste final de semana – de 21 a 23 de outubro, a fase macrorregional do Paraná Bom de Bola. Nesta etapa, Arapongas receberá as delegações dos municípios de Ribeirão do Pinhal, Londrina, Manoel Ribas, São Pedro do Ivaí, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ivaiporã Florestópolis e Jardim Alegre. Três categorias estarão em disputa sub-16, sub-21 e 50 mais.

continua após publicidade .

Arapongas vai participar nas categorias sub-16; masculino e feminino, sub-21 masculino e 50 mais masculino.

PARTIDAS

Os jogos acontecerão nos campos do Centro Social Urbano (CSU), Estádio Municipal e Campo da Secretaria de Esporte.

continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News