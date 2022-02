Da Redação

Veja a previsão do tempo para Arapongas neste domingo

Arapongas amanheceu com 18ºC neste domingo (13). Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura máxima pode alcançar 30ºC. Não há probabilidade de chuva, ainda de acordo com o Simepar.

continua após publicidade .

Conforme o Simepar, um sistema de baixa pressão se desenvolve mais ao sul, sobre o mar, na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul. Com isto, na região Sul do Brasil, tempo abafado e algumas instabilidades a partir do estado gaúcho.

No Paraná, o calor aumenta e haverá condição de chuva isolada, com destaque as porções mais ao sul do estado.