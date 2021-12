Da Redação

Veja a previsão do tempo para Arapongas neste domingo

Arapongas amanheceu com 20ºC neste domingo (19). Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura máxima pode alcançar 30ºC. A probabilidade de chuva, ainda de acordo com o Simepar, é de 0%.

continua após publicidade .

No domingo, o tempo segue estável em grande parte do Paraná. No interior o sol predomina e a tarde será de temperaturas elevadas, com poucos eventos de chuva (maior possibilidade no oeste/sudoeste paranaense).

Entre a RMC e o litoral o sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia, mas entre a Serra do Mar e as praias há previsão de chuviscos/chuvas fracas ocasionais, devido à incursão dos ventos do oceano que transportam umidade.