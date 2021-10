Da Redação

Veja a previsão do tempo para Arapongas nesta segunda

Arapongas amanheceu com 16ºC nesta segunda-feira (18), de acordo com informações Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura máxima deve chegar aos 20º C. Segundo o Simepar, há 88% de probabilidade de chuva na Cidade dos Pássaros. Sensação térmica deve ser de 14ºC durante o dia.

Ainda conforme o Simepar, nesta segunda-feira, o fluxo de umidade nos níveis intermediários da troposfera, mantém as condições favoráveis ao desenvolvimento de nuvens de chuva na maioria das regiões do Paraná. Com isso, algumas pancadas de chuva de intensidade moderada/forte e descargas atmosféricas ainda poderão ocorrer.

A oscilação das temperaturas não é muito expressiva em função do tempo instável e, consequentemente, a amplitude térmica é baixa na maioria das cidades.