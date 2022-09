Veja a previsão do tempo deste sábado para Arapongas

Da Redação

O sol predomina na Cidade dos Pássaros neste sábado

A Cidade dos Pássaros teve um amanhecer gelado neste sábado (24), registrando temperatura abaixo de 10ºC. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros chegaram à casa dos 9ºC.

O instituto meteorológico também informa que o sábado será marcado por tempo firme, com a presença do sol. Mas isso não faz com que as temperaturas apresentem amplitude expressiva. Em Arapongas, por exemplo, a máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

De acordo com o Simepar, todas as cidades paranaenses terão um amanhecer com temperaturas amenas, inclusive, existe possibilidade de geadas, principalmente entre o sudoeste e o centro-sul do Estado. Também não é descartada a chance de ocorrência do fenômeno nos Campos Gerais e na zona rural da Região Metropolitana de Curitiba.

À noite, a instabilidade aumenta no oeste e no noroeste, ou seja, volta a chover a partir das áreas de fronteira com o Paraguai e de divisa com o Mato Grosso do Sul.

Por conta do avanço da instabilidade, Arapongas pode registrar chuva significativa no domingo (25). A precipitação acumulada para o município é de 17.8 mm. Já as temperaturas devem variar entre 12ºC e 21ºC.

