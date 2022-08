Veja a previsão do tempo deste sábado para Arapongas

Da Redação

Ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros registrou mínima de 5ºC

Neste sábado (20), o tempo segue estável e frio no Paraná, especialmente entre a madrugada e o amanhecer. Por conta disso, é possível que ocorram geadas em diversos setores.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o sol predomina sobre a região norte do Estado, setor em que a Cidade dos Pássaros fica localizada. Em alguns períodos, pode haver bastante nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

No leste/litoral, a nebulosidade também deve se manter bastante concentrada, em função do transporte de umidade do oceano para o continente.

Em relação às temperaturas, o Simepar informa que Arapongas registrará mínima de 5ºC ao amanhecer. A máxima, por sua vez, não deve passar da casa 20ºC.

Região

O sol predomina em Londrina neste sábado. A previsão indica que as temperaturas irão variar entre 6ºC e 20ºC.

Rolândia, que fica a 24,2 km de Londrina, também terá um dia com temperaturas baixas. A mínima prevista para o município é de 6ºC, enquanto a máxima é de 19ºC.

