Veja a previsão do tempo deste domingo para Arapongas

Da Redação

Arapongas fica com o tempo firme neste domingo

Arapongas amanheceu ensolarada neste domingo (14) e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol deve predominar sobre o município o dia todo. Sendo assim, qualquer possibilidade de chuva para a cidade é descartada.

Ainda conforme o instituto meteorológico, o domingo será de temperaturas amenas. A previsão indica que, ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros deve obter mínima de 13ºC. Já a máxima não deve ultrapassar dos 25ºC.

Previsão para os próximos dias

Na segunda-feira (15) continua quente, e o Simepar informa que chuvas podem ocorrer a partir da noite entre o oeste e o sudoeste paranaense. A instabilidade deve atingir Arapongas e região na terça-feira (16). Para este dia, existe 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, de acordo com o instituto meteorológico. A precipitação acumulada é de 15.6 mm.

Por conta da chegada da chuva, as temperaturas voltam a despencar na Cidade dos Pássaros. A previsão indica que a partir de quinta-feira (18), os termômetros registrarão valores abaixo dos 10ºC. Inclusive, Arapongas pode registrar geada no sábado (20), com uma mínima prevista de 4ºC.

