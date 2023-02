Veja a previsão do tempo deste domingo (26) para Arapongas

Da Redação

Em Arapongas, há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva

Neste domingo (26), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano, na altura do Sul do País, reforça a instabilidade sobre o Paraná. Com isso, pancadas de chuva e raios são esperadas já na madrugada entre as regiões oeste, noroeste e sudoeste, com chuvas que avançam para as demais regiões paranaenses no decorrer do dia.

Chuvas podem ser localmente de forte intensidade, com risco que segue elevado para ocorrência de tempestades em diversos pontos do Estado.

Em Arapongas, norte do Paraná, por exemplo, há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva. Existe também uma precipitação acumulada de 8.9 milímetros para o município.

Em Arapongas, o domingo será parcialmente nublado com pancadas de chuvas, com mínima de 20 e máxima de 26 graus.

