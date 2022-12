Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

Há possibilidade de chuva para a Cidade dos Pássaros nesta terça

Ao longo desta terça-feira (13), a frente fria mantém o tempo instável no Paraná. Por conta disso, chuvas são previstas na maioria dos municípios paranaenses, principalmente entre a madrugada e a manhã, pois gradualmente este sistema frontal avança em direção ao Sudeste do Brasil. Durante a tarde e noite ainda há possibilidade de alguma chuva de fraca intensidade em parte do Estado.

Arapongas, por exemplo, deve registrar mais um dia instável. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva para o município e 28.9 milímetros de precipitação acumulada.

Além disso, a previsão aponta que as temperaturas, no geral, não se elevam muito, exceto no interior, onde o tempo abafado persiste. Durante a noite, algumas regiões, como os Campos Gerais e o leste do Estado, devem registrar temperaturas amenas.

Já na Cidade dos Pássaros, os termômetros obtiveram mínima de 20ºC ao amanhecer. Por conta do tempo abafado, a máxima chega à casa dos 26ºC.

