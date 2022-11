Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

As temperaturas previstas para Arapongas são de 13ºC e 20ºC

O frio retorna com força ao Paraná a partir desta terça-feira (1º) devido a uma intensa massa de ar frio, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Algumas cidades paranaenses devem registrar temperaturas abaixo dos 10ºC.

Durante o amanhecer, a mínima obtida em Arapongas, cidade do norte do Estado, foi de 13ºC. O tempo segue instável nesta terça e, por conta disso, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. A máxima não deve ultrapassar dos 20ºC.

O instituto meteorológico a nebulosidade fica mais variável sobre o Paraná, com possibilidade de chuviscos/chuvas fracas ocasionais no decorrer do dia em diversas regiões paranaenses. Existe a possibilidade de chuva forte para o Norte Pioneiro, inclusive, com a ocorrência de descargas atmosféricas.

Pancadas ainda são previstas para a Cidade dos Pássaros nesta terça-feira. O Simepar aponta que há 97% de possibilidade de chuva para o município; a precipitação acumulada é de 13.4 mm.

