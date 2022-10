Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

A máxima não ultrapassa dos 25ºC

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a condição de umidade e calor aumentam sobre o Estado nesta terça-feira (18) e, devido a isso, haverá um aumento de nebulosidade. Além disso, existe a previsão de chuva em alguns municípios paranaenses, como, por exemplo, Arapongas, município do norte do Paraná.

O instituto meteorológico diz que o sol surge entre nuvens em algumas áreas mais ao norte, como na Cidade dos Pássaros. No entanto, isso ocorre apenas em alguns momentos, pois, na maior parte do dia, deve chover. O Simepar aponta que há 13.8 mm de precipitação acumulada para o município.

Por conta da nebulosidade e da condição de chuva sobre o Estado, a amplitude térmica deve ocorrer de forma lenta. Não esquenta tanto como no dia anterior.

Em Arapongas, a mínima registrada foi de 18ºC ao amanhecer. Ao decorrer do dia, os valores ampliarão, porém, a máxima não ultrapassa dos 25ºC.

