Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

A Cidade dos Pássaros pode registrar chuva nesta terça

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que a terça-feira (11) será de tempo instável e chuvoso no Estado. De acordo com a previsão, pode chover a qualquer momento do dia em todas as regiões, porém, não são todos os municípios que registrarão chuvas significativas. O acúmulo expressivo é previsto para os setores oeste e sudoeste, onde a precipitação varia entre 50 mm e 100 mm. Inclusive, em alguns momentos, a chuva pode ser forte e acompanhada de muitos raios.

Em Arapongas, norte do Paraná, há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva, segundo o Simepar, e existe uma precipitação acumulada de 10.7 mm. Vale destacar que o dia será predominado por nuvens, mas o sol pode surgir em alguns momentos.

As temperaturas apresentam pouca oscilação na maioria das regiões paranaenses. Ao amanhecer, a mínima obtida na Cidade dos Pássaros foi de 17ºC. Já, durante a tarde, a máxima chega à casa dos 23ºC.

