Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

As temperaturas devem variar entre 11ºC e 22ºC

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que há poucas mudanças nas condições do tempo nesta terça-feira (23) no Paraná. Entre o sudoeste, oeste e o noroeste paranaense poucas nuvens, com temperaturas mais elevadas à tarde.

Os ventos perto da superfície seguem transportando umidade do oceano, por isso o céu fica com muita nebulosidade na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e centro-sul, região leste do Estado. Ainda conforme o Simepar, não se descarta ocorrência de chuviscos ocasionais. Entre a madrugada e o amanhecer, nevoeiros restringem a visibilidade em alguns pontos destas regiões.

Já no norte do Paraná, o tempo segue instável, sem possibilidade alguma de chuva. Arapongas, por exemplo, terá o predomínio do sol, mas, em alguns momentos, pode surgir em meio a nuvens.

Temperaturas ficam amenas, com sensação de um pouco mais de frio em função dos ventos. Na Cidade dos Pássaros, os valores devem variar entre 11ºC e 22ºC.

Região

O instituto meteorológico informa que o tempo será estável em Londrina também. Durante alguns períodos do dia, o sol surge entre nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista para esta terça-feira é de 10ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 23ºC.

Em Rolândia, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 11ºC. A máxima deve chegar aos 22ºC. O tempo continua firma no município.

