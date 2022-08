Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

A Cidade dos Pássaros pode registar chuva nesta terça-feira

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que uma nova frente fria avança em direção ao Paraná nesta terça-feira (16). Por conta desse fenômeno, o tempo fica instável em diversas regiões do Estado.

O instituto meteorológico diz que, no início da madrugada, podem ocorrer pancadas de chuva no oeste, sudoeste e sul do Paraná, e, inclusive, há possibilidade de ocorrência de descargas elétricas.

No decorrer do dia, a instabilidade avança para os demais setores. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados.

A frente fria deve chegar ao norte do Estado durante a tarde e noite desta terça-feira. Em Arapongas, por exemplo, a previsão indica que a chuva ocorrerá no fim da tarde. Segundo o Simepar, a precipitação acumulada é de 5.8 mm.

Ao decorrer do dia, o sol surge entre nuvens no município.

Mesmo o dia sendo instável, as temperaturas se mantém elevadas na Cidade dos Pássaros. Os valores devem variar entre 17ºC e 26ºC.

