Veja a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Não deve chover na Cidade dos Pássaros nos próximos dias, segundo o Simepar

Nesta terça-feira (26), as condições do tempo seguem parecidas com as dos últimos dias, ou seja, tempo estável com sol predominando e temperaturas em elevação. Devido à massa de ar seco que predomina sobre o Estado, o índice de umidade relativa do ar fica baixo durante à tarde, principalmente nas cidades do interior.

Arapongas, localizada no norte do Paraná, por exemplo, deve registrar mais um dia quente e ensolarado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem variar entre 16ºC e 27ºC.

Região

O tempo se apresenta estável em outros municípios do norte do Paraná também, como, por exemplo, Jandaia do Sul. Na cidade, o sol surge e predomina durante o dia todo, fazendo com que as temperaturas sejam intensas. Os valores previstos são 14ºC para mínima e 28ºC para máxima.

Rolândia também terá tempo firme. Além disso, os termômetros devem registar máxima de 28ºC no município. A mínima obtida foi de 16ºC.

