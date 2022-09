Veja a previsão do tempo desta terça-feira de Arapongas

Da Redação

A Cidade dos Pássaros deve registrar chuva nesta terça

A instabilidade atmosférica segue presente sobre algumas regiões paranaenses nesta terça-feira (20). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e acompanhadas de descargas elétricas são previstas principalmente para as regiões noroeste, norte e no leste do Estado.

Arapongas, por exemplo, registrou uma mudança no tempo devido à chegada de uma frente fria. Por causa disso, a terça-feira será chuvosa no município. A precipitação acumulada é de 28.9 mm, sendo assim, é possível que a Cidade dos Pássaros tenha chuva significativa.

As temperaturas se mantém agradáveis. A mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 25ºC.

A partir desta terça, o tempo volta a firmar entre as regiões oeste e sudoeste.

REGIÃO

Londrina, também na região norte do Estado, deve registrar chuva nesta terça-feira. Há uma precipitação acumulada de 22.2 mm para o município.

A previsão indica que as temperaturas devem variar entre 16ºC e 24ºC.

A previsão do Simepar indica que Rolândia pode registrar chuva significativa também. De acordo com o instituto meteorológico, existe uma precipitação acumulada de 28.7 mm para a cidade.

Ao amanhecer, a mínima registrada em Ivaiporã foi de 17ºC. A máxima pode chegar aos 25ºC.

