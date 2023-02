Veja a previsão do tempo desta terça-feira (7) para Arapongas

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 19ºC e 27ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que nesta terça-feira (7) ainda se mantém a tendência de algumas chuvas mais característica do forte aquecimento no Paraná, ou seja, por conta das altas temperaturas. As pancadas devem ocorrer principalmente à tarde.

Além disso, a disponibilidade de umidade contribuem para a formação de nuvens de chuva, mas de forma bem localizada e, no geral, as chuvas previstas são de curta duração.

Na Cidade dos Pássaros, norte do Paraná, o tempo deve ser instável, já que há previsão de chuva. Conforme o instituto meteorológico, há 61% de probabilidade de ocorrência de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 1.4 milímetros.

Em relação às temperaturas, elas começam a ficar mais elevadas do que nos dias anteriores. De acordo com o Simepar, algumas cidades do oeste paranaense, por exemplo, devem registrar valores que ultrapassam os 30ºC.

Em Arapongas, os valores devem variar entre 19ºC e 27ºC.

