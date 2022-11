Veja a previsão do tempo desta terça-feira (29) para Arapongas

Da Redação

Pode chover nesta terça-feira, principalmente durante a tarde

A terça-feira (29) segue sem mudanças significativas nas condições do tempo sobre o Paraná. A instabilidade atmosférica continua elevada, principalmente na região leste do Estado, onde são previstas chuvas ao longo do dia.

Os modelos meteorológicos continuam indicando acumulados significativos de chuva entre a Serra do Mar e o litoral, o que pode causar transtornos para a população. No interior paranaense, a instabilidade aumenta a partir da tarde, com pancadas de chuva isoladas, devido ao tempo abafado.

Arapongas, por exemplo, deve registar chuvas neste dia. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que existe 72% de possibilidade de chuva e uma precipitação acumulada de 1.1 mm.

Em relação às temperaturas, o instituto meteorológico indica que os valores seguem elevados na Cidade dos Pássaros. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 17ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar à casa dos 26ºC.

