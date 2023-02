Veja a previsão do tempo desta terça-feira (21) para Arapongas

Da Redação

Há uma precipitação acumulada de 3.9 milímetros para o município

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o tempo segue instável em todo o estado nesta terça-feira (21). As áreas de instabilidade que atuam sobre os municípios paranaenses fazem com que pancadas de chuva ocorram a qualquer momento do dia.

Inclusive, alguns do Paraná devem registrar volumes expressivos de chuva. Também não é descartada a possibilidade de tempestade pontual.

Arapongas, cidade situada no norte do estado, deve registrar chuva assim como no dia anterior, segunda-feira (20). O instituto meteorológico mostra que há uma precipitação acumulada de 3.9 milímetros, além de uma probabilidade de 97%.

As temperaturas, no geral, não se elevam muito. Na Cidade dos Pássaros, por exemplo, ao amanhecer, a mínima obtida foi de 19ºC. A máxima, por sua vez, não ultrapassa os 24ºC.

