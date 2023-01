Veja a previsão do tempo desta terça-feira (03) para Arapongas

Da Redação

Inclusive, existe previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que uma frente fria avança pelo Paraná nesta terça-feira (03) e o fenômeno faz com que pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas, ocorram em quase todos os municípios do Estado. Além disso, o risco para ocorrência de temporais também segue elevado.

Arapongas, cidade do Norte do Paraná, deve registrar chuva intensa nesta terça-feira. Segundo o Simepar, existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva no município e uma precipitação acumulada de 15.2 milímetros. As pancadas podem acontecer a qualquer momento do dia.

Ao longo do dia, as temperaturas não apresentam grandes elevações. Na Cidade dos Pássaros, o amanhecer será abafado, com uma mínima de 21ºC. A máxima, por sua vez, não deve chegar a valores intensos, pois um dos fatores que influenciam neste processo, que é o predomínio do sol, não deve ocorrer, porque o município ficará sob nuvens.

A máxima esperada é de 23ºC.

